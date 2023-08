A biblioteca pública do ano fica em Barcelona — e os livros começam no exterior

No Bairro de Sant Martí de Provençals, em Barcelona, há um edifício de aço e madeira que se destaca de todos os outros. A Biblioteca Gabriel García Márquez, que homenageia o escritor colombiano que viveu na cidade entre 1967 a 1975, é a casa dos livros e o exterior mostra-o: os volumes de diferentes formas e tamanhos são como livros empilhados desajeitadamente por onde se escondem as janelas com vista para a cidade.

No interior, o pátio central funciona como “chaminé solar” que absorve a luz e aquece o espaço. A interminável escadaria de vidro é o caminho a percorrer até às mais de 40 mil obras que preenchem as estantes.

Elena Orte e Guillermo Sevillano, do Atelier SUMA Arquitectura, são os responsáveis pelo projecto que venceu o prémio de Melhor Biblioteca Pública de 2023 da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA), em Roterdão. Construída com materiais reciclados, a biblioteca, que é a terceira maior da cidade, “é tão quente e leve quanto luminosa”, lê-se no site do atelier.

Ao longo de cinco pisos, os caminhos de estantes levam-nos à descoberta de outros lugares. Contam-se salas de eventos, reuniões, tecnologia, espaços sensoriais para crianças e até um estúdio de rádio. Junto às janelas ficam as poltronas e camas de rede para quem preferir uma leitura mais confortável.

A obra, que foi inaugurada em Maio de 2022, recebeu, até ao passado mês de Julho, mais de 300 mil visitantes, emitiu mais de seis mil novos cartões de membro e 200 mil requisições de livros, adianta o site Bibliotecas de Barcelona. Para os arquitectos, a biblioteca é um espaço público que se torna “a casa de todos e onde qualquer visitante encontrará o seu lugar especial.”

Este ano, foram a concurso 16 bibliotecas de 11 países. Os três outros finalistas foram a biblioteca pública Janez Vajkard Valvasor Krško, da Eslovénia, a Parramatta, da Austrália e a biblioteca Shanghai East, da China.