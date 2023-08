Mais de 70 associações culturais aguardam apoio da Câmara de Coimbra

Setenta e seis associações culturais do concelho de Coimbra ainda não receberam o apoio previsto pela Câmara Municipal, com a autarquia a justificar a demora com questões de tesouraria associadas à inflação.

"Quando é que as associações culturais poderão contar com o apoio do município ainda para as actividades no ano de 2023?", perguntou a vereadora do PS Regina Bento, durante a reunião do executivo desta segunda-feira.

A vereadora recordou que continua a faltar a prestação do apoio a 76 associações culturais do concelho, acusando o município de não cumprir os prazos estipulados no regulamento de apoio ao associativismo cultural.

"A Câmara deveria decidir em 60 dias úteis e já passaram 90. Estamos no final de Agosto e temos 76 associações que não sabem com o que podem contar", criticou.

Também o vereador da CDU, Francisco Queirós, vincou que não tem memória "de no final de Agosto haver 76 associações a aguardar apoio municipal".

Os apoios são "fundamentais para a vida cultural da cidade", disse, questionando o executivo sobre como e quando aquelas instituições vão ser apoiadas.

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, admitiu que "as associações têm razão nas reclamações".

"Queremos responder com a maior celeridade possível", disse o autarca eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS/Nós/Cidadãos!/PPM/Aliança/RIR e Volt), justificando o atraso com os problemas causados na tesouraria da autarquia pela inflação e pelo aumento de gastos generalizado nas contas da Câmara.

Regina Bento questionou se é o apoio dado à promotora dos concertos dos Coldplay que estará a fazer falta neste momento, com José Manuel Silva a acusar a vereadora de demagogia, por ter defendido a manutenção da superespecial do Rali de Portugal, em que se gastaria "mais dinheiro do que com os Coldplay".

No final da reunião, José Manuel Silva disse à agência Lusa que espera ter a situação resolvida na reunião do executivo de 18 de Setembro.

O presidente da Câmara adiantou ainda que o apoio total às 76 associações é superior a 200 mil euros.