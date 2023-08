Futebolista que deu Mundial a Espanha soube depois da final que o pai tinha morrido

Olga Carmona marcou o golo que deu à Espanha a vitória no Mundial feminino de futebol. Soube horas depois que o pai tinha morrido. Em campo, dedicou o golo à mãe de uma amiga que morreu recentemente.

A autora do golo que deu a vitória a Espanha no Mundial feminino de futebol neste domingo ficou a saber poucas horas do jogo que o pai tinha morrido ainda antes de ter entrado em campo para defrontar a final do campeonato frente a Inglaterra. Quando marcou o golo da vitória, ao minuto 29, dedicou-o à mãe de uma amiga, que morreu há pouco tempo.

A sevilhana de 23 anos, que joga no Real Madrid e é a capitã da selecção nacional feminina de futebol em Espanha, soube da morte do pai, que estava doente, pela mãe e pelo irmão, que estavam em Sydney para a apoiar na final do campeonato. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o Real Madrid já emitiram notas de pesar.

"A RFEF lamenta profundamente comunicar o falecimento do pai de Olga Carmona. A jogadora de futebol soube da triste notícia após a final do Mundial. Enviamos os nossos mais sinceros abraços à Olga e à sua família num momento de profunda dor. Amamos-te, Olga, és a história do futebol espanhol", diz o tweet colocado na rede social X.

No comunicado oficial emitido pelo clube madrileno que Olga representa, o presidente e o conselho de administração "lamentam profundamente o falecimento do pai" da jogadora: "O Real Madrid gostaria de expressar as suas condolências e carinho à Olga, à sua família e a todos os seus entes queridos. Descanse em paz".