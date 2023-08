Selvagem, incrível e em perigo: as melhores imagens do concurso Nature inFocus

"A mãe e a cria de langur tinham poucas hipóteses de sobreviver", garante o fotógrafo de vida selvagem Afroj Sheikh, na legenda de uma das fotografias distinguida no concurso de fotografia Nature inFocus. O leopardo perseguiu os dois animais e asfixiou, entre as suas poderosas mandíbulas, o langur adulto. "Ao abraçar a morte, a mãe foi capaz de salvar a cria", conclui o fotógrafo, que intitulou a imagem de "A Love Like no Other" ("um amor sem paralelo", numa tradução livre para português).

Existem várias histórias nas imagens captadas pelos mais de 1500 fotógrafos que submeteram cerca de 2400 fotografias a concurso. "O momento em que um tigre caça uma tartaruga para o almoço", o "momento raro em que um tigre se alimenta de um leopardo" ou o mergulho de um grande grupo de golfinhos captado debaixo de água fazem parte, entre muitas outras, do leque de imagens premiadas.

O concurso sediado em Bangalore, na Índia, já vai na nona edição e atribui prémios às melhores imagens de seis categorias: Retrato Animal, Comportamento Animal, Conservação, Fotografia Criativa da Natureza, Paisagem & Animais no seu Habitat e Fotógrafo do Ano - Portfólio. Para fotógrafos com menos de 17 anos, o concurso atribui ainda um galardão na categoria "Jovem Fotógrafo".

Os vencedores de cada categoria recebem cerca de 550 euros de prémio. Ao melhor portfólio o concurso atribui 1100 euros. "Todos os anos vemos imagens que revelam novas facetas do mundo natural e que chamam a atenção para questões relacionadas com a conservação", escreve Rohit Varma, um dos fundadores do concurso.