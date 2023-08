Governo apoia 92 municípios afectados pelas cheias, mas só “gasta” metade do previsto

Loures e Lisboa são os municípios com maior volume de comparticipação e Região de Lisboa e Vale do Tejo “leva” quase metade dos apoios.

O Governo fez publicar, na semana passada, em Diário da República, um despacho conjunto em que fixa as condições de apoio financeiro do Estado à reposição e reparação de infra-estruturas e equipamentos públicos municipais destruídos pelas cheias e inundações de Dezembro e Janeiro passados. De acordo com o documento serão apoiados 92 municípios do território continental português, num montante total de 48,389 milhões de euros, a atribuir em 2023 e 2024. As comparticipações aprovadas pelo Governo variam entre os 40% e os 60% dos investimentos (candidaturas apresentadas pelos municípios) considerados elegíveis, mas os quase 48,4 milhões de euros que o Estado central vai atribuir às câmaras ficam muito aquém do limite de 91 milhões de euros de apoios anunciado em Março pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.