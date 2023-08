André Ventura, o político mais mentiroso de sempre

André Ventura voltou a divulgar fake news, mas desta vez o caso merece especial atenção. Publicou duas imagens na rede social Twitter, agora X, que continham notícias falsas. Falsas no sentido em que nunca foram notícia em plataforma alguma - tratar-se-ão de uma criação de alguém ligado a André Ventura ou do próprio – e falsas no sentido em que davam conta de factos que não aconteceram. Mas o grafismo dessas notícias falsas tinha um propósito: o de fazer crer que uma delas era notícia da Renascença e a outra uma notícia deste jornal. Foram usadas as mesmas cores, fontes semelhantes e uma apresentação das notícias confundível com a destes órgãos de comunicação social.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt