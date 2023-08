Sérgio Conceição punido com 23 dias e um jogo de suspensão após expulsão na Supertaça

Em causa está o cartão vermelho e as palavras dirigidas ao árbitro no final do encontro com o Benfica, em Aveiro.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira o castigo a aplicar a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sequência da expulsão de que foi alvo na Supertaça Cândido de Oliveira, há uma semana.

Com base no relatório do árbitro Luís Godinho, o CD decidiu punir Sérgio Conceição por três ilícitos, com 23 dias de suspensão, um jogo e uma multa que ultrapassa os 12 mil euros (12.444 euros). O jogo de suspensão foi determinado pela conduta que se segue.

"Após o árbitro ter sancionado uma falta favorável à equipa A, junto ao banco da equipa B, o treinador da equipa B (Sr. Sérgio Conceição) manifestou desacordo por palavras e actos contra a decisão da equipa de arbitragem, saindo da área técnica na direcção do árbitro, de forma excessiva, esbracejando e gritando "Vai para o caralho...vai-te foder pá", cita o CD, conforme o relatório do árbitro Luís Godinho.

Para determinar os 23 dias de suspensão foi levada em conta a lesão da honra e denúncia caluniosa. "Para além de não acatar a ordem de expulsão, o mesmo continuou proferindo palavras insultuosas e ofensivas para o árbitro, gritando "Vai para o caralho... és um artista... tendencioso... já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luis Díaz e agora não expulsas o João Neves...És fraco, fraco, fraco, muito fraco".

O CD acrescenta ainda que depois do final da partida, "quando a equipa de arbitragem se dirigia para o seu balneário, o árbitro foi interpelado nas escadas de acesso pelo treinador principal da equipa B, Sr. Sérgio Conceição no sentido de saber o motivo que levou à sua expulsão. Após o árbitro ter explicado os motivos, o mesmo reiterou as palavras insultuosas e ofensivas proferidas aquando da sua expulsão aos 90+6".

Quanto a Pepe, que foi expulso nos minutos finais do encontro, foi aplicado o castigo de dois jogos de suspensão e duas multas, uma pela falta sobre Jurasek que resultou no cartão vermelho (1020 euros de multa) outra por ofensas (1530 euros).