Um manto negro cobriu as vidas dos ilhéus de La Palma

Foram 85 dias de erupção vulcânica do Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, nas Canárias. Entre os dias 19 de Setembro e 13 de Dezembro, fumo, lava e cinzas foram expelidos do interior do vulcão, fazendo tremer a terra e temer pelas suas vidas os habitantes da ilha.

Após acalmia, a fotógrafa polaca Kinga Wrona visitou La Palma duas vezes, em Janeiro e Março de 2022 e trouxe consigo um retrato de fragilidade humana, que diante da força da natureza sucumbe. "[Quando visitei a ilha,] vivia-se, aparentemente, um período mais calmo", contou ao P3, em entrevista. Na verdade, do ponto de vista humano, "este era o período mais difícil para os habitantes que regressavam a casa, meses após a evacuação, em busca de uma vida normal".

É notório, nas imagens captadas por Kinga, que os habitantes abandonaram as suas casas abruptamente. "Ao mesmo tempo que me contavam como tinham sido esses momentos, entendi que a maioria nem sequer pensou em levar consigo dinheiro ou bens preciosos", observa. Numa das viagens, a polaca conheceu Ana, uma das habitantes da ilha. "Ela contou-me que a primeira coisa que retirou de casa antes da fuga foi uma pintura feita pela irmã, que faleceu há muitos anos, com apenas 21 anos. Esse quadro é uma das poucas lembranças que guarda dela."

Na ilha, o cenário que encontrou foi, no mínimo, invulgar. Cinza negra cobria os edifícios, invadindo o seu interior. Os carros, as estradas, os campos de futebol, tudo se encontrava coberto de um extraordinário manto negro. "O que me atraiu nesse cenário foi o facto de ele revelar quão próxima é a relação entre o ser humano e a natureza e, ao mesmo tempo, nos lembrar quão frágil é o ambiente criado por humanos", considera. "Para mim, é uma metáfora da fragilidade da existência humana."

Essa fragilidade está bem gravada na mente dos ilhéus com quem Kinga se cruzou. "Foi especial compreender como encaram a sua vida naquela ilha vulcânica e testemunhar a grande humildade que sentem diante do vulcão", comenta a autora do projecto que intitulou 85, em referência à duração da erupção. "Ouvi vários habitantes dizerem que têm noção de que o vulcão lhes deu a terra que pisam e que, sendo assim, esse tem todo o direito de regressar. Gostava que essa consciência e humildade diante da força da natureza existisse em mim e em todos nós."