Os sons do mundo alinhados na 30ª. edição do Vodafone Paredes de Coura

Arranca esta quarta-feira, 16 de Agosto, a 30.ª edição do festival Vodafone Paredes de Coura. Nas últimas horas antes dos primeiros acordes, que se irão estender até ao próximo sábado, a festa na vila do Alto Minho, no distrito de Viana do Castelo, já dura desde sexta-feira, com os habituais concertos.

Alguns campistas, por estes dias também courenses, aproveitaram o feriado desta terça-feira para se instalarem no recinto, à procura das últimas sombras. A pensar nisso, a organização da 30.ª edição deste festival montou sombras artificiais na zona do campismo e incluiu mais áreas de descanso e lazer, bem como melhores condições de higiene nas casas de banho.

Conhecido pela diversidade de géneros musicais, o Vodafone Paredes de Coura continua a ter o indie rock como pilar, mas também guarda as sonoridades dos EUA, com o soul de Lee Fields e o pós-funk de Les Savy Fav. No cartaz há também espaço para nomes aclamados pelo mundo, como The Last Dinner Party, Avalon Emerson ou Squid.

Numa ponte entre as bandas de rock do passado recente e o futuro da música, à boleia de Little Simz, os organizadores do festival, filhos da vila que viu o projecto nascer há 30 anos, abrem as portas de Paredes de Coura ao mundo. Uma oportunidade para continuar a divulgar o legado daquele lugar que, por estes dias, segundo dizem os locais, vive os melhores dias do ano.

Enquanto a festa não é inaugurada oficialmente, os festivaleiros aproveitam para acumular experiências e brindar ao largo da praia fluvial Taboão. O mergulho no Vodafone Paredes de Coura custa 60 euros, se a estadia for de um dia. Para viver a viagem musical até sábado, o passe geral é de 120 euros.