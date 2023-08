Dóceis e absurdos, os cães de loiça guardavam as casas portuguesas

Há dez anos, o visitante do Palácio da Ajuda entrava na Salinha dos Cães e via, perfeitamente enquadrados entre pinturas, reposteiros e mobiliário nobre, Bragança e Bartolomeu. Dois cães de loiça com direito a nome porque estavam cobertos de croché e eram obras de Joana Vasconcelos quando da exposição-blockbuster que a artista plástica portuguesa fez na antiga residência real em Lisboa. Se Joana Vasconcelos reinventou, é porque são uma parte da portugalidade e uma cola da identidade nacional no final do século XX. Os cães de loiça ganharam espaço na casa de D. Luís e Maria Pia depois de terem lugar cativo nas residências de milhares de portugueses.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt