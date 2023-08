Neymar vai para o Al Hilal da Arábia Saudita após acordo com o PSG

O futebolista brasileiro Neymar vai jogar para a Arábia Saudita depois de o Al-Hilal, da Pro League, ter fechado um contrato de dois anos com o Paris Saint Germain (PSG), adiantou a comunicação social saudita esta segunda-feira.

Não houve para já quaisquer comentários dos campeões da Ligue 1, de propriedade da Qatar Sports Investments, mas o jornal francês L'Équipe disse que o acordo pode render 160 milhões de euros a Neymar, de 31 anos. A taxa de transferência terá sido de cerca de 90 milhões de euros, mais complementos e sujeita à conclusão de um exame médico.

Fontes próximas à operação disseram à Reuters que Neymar passaria por um exame médico em Paris na segunda-feira e que chegaria a Riade na quarta-feira para ser apresentado aos torcedores no Estádio King Fahd. O Al Hilal, comandado pelo técnico português Jorge Jesus, joga contra o Al Fayha no sábado, e Neymar deverá vestir a camisola 10.

Neymar, que chegou ao PSG em 2017 vindo do Barcelona por uma transferência recorde mundial de 222 milhões de euros, não jogou na estreia do clube contra o Lorient no sábado devido a uma infecção viral.

O brasileiro foi contratado para ficar na capital francesa até 2025 e marcou 118 golos em 173 jogos, conquistando inúmeros troféus, incluindo cinco títulos da Ligue 1, mas já não é mais considerado um jogador-chave na equipe do técnico Luis Enrique. Várias fontes afirmam que ele esperava regressar ao Barcelona através de um contrato de empréstimo, mas os problemas financeiros do clube espanhol tornaram isso impossível.

O Al Hilal tentou contratar o internacional francês do PSG, Kylian Mbappé, que foi reintegrado na equipa principal do clube parisiense no domingo. O lado saudita também estava interessado no argentino Lionel Messi, que optou por se juntar ao Inter Miami, da Major League Soccer.

O Al Hilal é o clube de maior sucesso na Arábia Saudita e na Ásia. Conquistou 66 troféus e detém o recorde de títulos da liga nacional e da Liga dos Campeões da Ásia, com 18 e quatro desses prémios, respectivamente.

O fortalecimento da equipa é uma prioridade para o clube de Riade, já que o Fundo Saudita de Investimento Público anunciou em Junho um projecto de investimento e privatização de clubes desportivos que envolve os campeões da liga Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr e Al Hilal.

A temporada 2023/2024 da Saudi Pro League começou na sexta-feira, depois de gastar quase 500 mil milhões de dólares para atrair uma série de jogadores e treinadores importantes de potências europeias.

Cristiano Ronaldo ingressou no Al Nassr na última temporada logo após o Mundial, num acordo que o tornou no atleta mais bem pago do planeta, enquanto o Al Ittihad contratou Karim Benzema ao Real Madrid. Os vencedores da Liga dos Campeões Riyad Mahrez, Edouard Mendy e Roberto Firmino assinaram com o Al Ahli.