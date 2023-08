"Chuva de estrelas" iluminou céu nocturno em vários países

Na madrugada deste domingo, o céu iluminou-se com uma chuva de meteoros – ou “chuva de estrelas”, como se chama popularmente. As Perseidas ou “lágrimas de S. Lourenço” (como são também conhecidas) deixaram as suas marcas no céu nocturno de vários países.

Os especialistas apontavam que melhor altura para observar esta chuva de meteoros seria entre as 2h e 3h da manhã na noite de 12 para 13 de Agosto. Esta hora marcou o momento em que a constelação de Perseu e a haste do guarda-chuva imaginário estavam a apontar para um sítio do céu mesmo acima do horizonte. Esta conjugação permitia ver com maior facilidade os traços luminosos dos meteoros.

Se não conseguiu observar a "chuva de estrelas" esta noite, não perca a esperança: apesar de "o pico" ter sido na madrugada deste domingo, o fenómeno prolonga-se até ao dia 17 de Agosto.