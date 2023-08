O diálogo entre cristãos e marxistas na Jornada Mundial da Juventude

Participei no workshop Comunicação em Tempo de Guerra organizado pela Dialop – Plataforma de Diálogo entre Cristãos e Marxistas, incluído no programa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no qual interveio mais de uma centena de jovens de todo o mundo. Fizeram-no com a naturalidade e a exigência de quem sabe que os problemas do mundo são grandes de mais para que nos fechemos na segurança das nossas heranças blindadas.

