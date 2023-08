Sp. Braga entra no campeonato com derrota frente ao Famalicão

Começou da pior forma o campeonato do Sp. Braga, que deixou escapar o que parecia ser uma vitória natural, permitindo um resultado inédito do Famalicão, que venceu o jogo da primeira jornada da época 2023/24 para assumir, à condição, a liderança da Liga.

Sempre em busca do momento certo para anular a distância para os crónicos candidatos, o Sp. Braga desperdiçou excelente oportunidade para mostrar-se à concorrência directa, acabando a noite da Pedreira numa pilha de nervos e sem qualquer ponto.

A maturidade, consistência e fluidez de ideias de um conjunto capaz de permanecer nos lugares cimeiros foram traídos por um golo do estreante Afonso Rodrigues, a mudar completamente a narrativa de uma noite que prometia ser tranquila depois da entrada assertiva dos bracarenses, mas acabou em pesadelo com o golo de Óscar Aranda, obtido aos 90+5’.

Mesmo jogando contra tradição pesada, o Famalicão não esmoreceu e provou ser obstáculo de peso, aproveitando alguma desconcentração bracarense, já a imaginar-se a caminho da fase de grupos da Champions (depois do triunfo sobre o Backa Topola).

Artur Jorge aproveitou para fazer um par de alterações no onze inicial, que não impediram o Sp. Braga de marcar na primeira oportunidade: livre directo de Ricardo Horta, a punir falta grosseira (no limiar da expulsão) de Youssouf sobre Abel Ruiz, e a bola no fundo das redes.

O Famalicão ignorou o perigo, facilitando na barreira, de dois homens, que deixou o guarda-redes por conta própria. Luiz Júnior também não esteve à altura e o melhor marcador da história do clube assinou o primeiro golo da época 2023/24 e o 111.º da conta pessoal enquanto “guerreiro”.

Reagia o Famalicão de imediato, com Matheus a negar o empate a Alex Dobre. Era o minuto do desperdício, já que, na resposta, Bruma esteve na iminência de ampliar a vantagem do Sp. Braga. Valeu Luiz Júnior e o poste ao Famalicão, que, em dois minutos, poderia ter hipotecado a estreia na Liga.

O jogo prosseguiu, com o Sp. Braga sempre mais acutilante, mas incapaz de esvaziar a esperança do adversário. Já na fase de ajustar a equipa com as primeiras substituições, o Famalicão surpreendeu e marcou pelo jovem Afonso Rodrigues, deixando os “arsenalistas” no fio da navalha, forçados a um novo equilíbrio nas acções ofensivas.

Até final, prevaleceu a compostura do Famalicão, que selou o triunfo inédito em casa dos vizinhos de Braga em tempo de compensação, com Aranda a destruir o início de época do Sp. Braga.