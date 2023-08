O Papa não foi à Serafina

Na sua visita ao bairro que me viu crescer, o Papa Francisco foi vítima daquilo que denunciou: “A maquilhagem.” Só lhe foi dada a ver a parte superior do bairro, a que chamamos “bairro novo”.

Ir à Serafina sem ver as condições indignas de habitação, para este século e até para o anterior, de uma parte da população é como… “ir a Roma e não ver o Papa”. Na sua visita ao bairro que me viu crescer, o Papa Francisco foi vítima daquilo que denunciou: “A maquilhagem.” O que lhe foi dado a ver no seu trajeto de carro foi somente a parte superior do bairro, a que nós chamamos “bairro novo”, feito de vivendas, assim como a moderna Paróquia São Vicente de Paulo, que é de facto uma instituição que colmata falhas do Estado em matéria de apoio social, saúde e educação.