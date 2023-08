Compreender as estatísticas, entender a pobreza

No passado mês de abril, em entrevista ao programa Tudo é Economia, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, manifestou a sua estupefação perante uma ideia insistentemente propalada. Não raras vezes, no espaço público, alude-se a uma incidência da pobreza que abrange mais de 40% dos residentes em território nacional, o que motivou o seu reparo. Tal percentagem é obtida através de um cálculo no qual não são considerados os rendimentos provenientes das pensões de velhice e de reforma antecipada, ou seja, em que se excluem prestações pagas a mais de 2,2 milhões de beneficiários. Visto tratar-se de retribuições auferidas na sequência de carreiras contributivas consolidadas, o que as coloca no domínio previdencial do sistema de segurança social, é estranha a equiparação subjacente às demais transferências, como o Rendimento Social de Inserção ou o Complemento Solidário para Idosos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt