Festival Internacional de Música de Marvão: a magia da 9.ª edição

Os últimos 10 dias do passado mês de Julho foram reservados ao Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM). Nesta que foi a sua nona edição, o objectivo manteve-se o de sempre: ser universal e promover um maior acesso à Cultura, com parte dos concertos e actividades de entrada gratuita. Organizado pela Marvão Music, com o apoio do Grupo Ageas Portugal, o Festival já conquistou um espaço de referência no panorama cultural – dentro e fora das nossas fronteiras.

Todos os anos, chegam a Marvão públicos de todas as idades e nacionalidades, fazendo jus àquilo que mais caracteriza este evento: o facto de oferecer uma grande variedade de estilos de música, promovendo o interior e as comunidades menos privilegiadas. Se os grandes festivais costumam acontecer nas grandes cidades, o FIMM vem contrariar essa tendência. Aqui foi possível ouvir música erudita e música do mundo, desde o Fado, o Jazz à música etnográfica, Portuguesa… a lista é grande.

O Festival conta com o apoio da Câmara Municipal de Marvão, dos municípios de Portalegre, Castelo de Vide e Valência de Alcântara (Espanha) e de relevantes Instituições, às quais se junta o apoio do Grupo Ageas Portugal, o qual aliás, foi uma das forças motrizes na Gala de Abertura da edição deste ano, que contou com a estreia mundial de "Unicórnio", do compositor Catalão Ferran Cruixent. Uma obra muito especial de 21 minutos para clarinete (Horácio Ferreira) e orquestra de cordas (Kölner Kammerorchester - Cologne Chamber Orchestra, Christoph Poppen), encomendada pelo Festival de Música de Marvão.

“Mais do que um festival, este evento é um encontro de amigos. A Gala de Abertura Ageas, que marcou o arranque no primeiro dia, contou, nesta edição, com muito talento e paixão em palco, e com muitas emoções partilhadas e vividas em conjunto, entre artistas e convidados, envoltos pela magia das muralhas do castelo. É realmente um ambiente diferente que nos envolve. Uma noite que culminou com um jantar onde juntamos amigos, Parceiros, Clientes e artistas. Juntos celebrámos a Cultura e a música. Juntos brindámos ao sucesso de mais uma edição”, refere Inês Simões, Responsável de Comunicação Corporativa do Grupo Ageas Portugal.

O sucesso deste Festival é notório e os números das edições anteriores falam por si. A edição de 2022 marcou o regresso ao ritmo habitual pré-pandémico, recebendo mais de 15.000 pessoas, com uma programação repleta de centenas de artistas de vários continentes. Já este ano, 500 artistas, de 20 países diferentes, pisaram a terra de Marvão, no distrito de Portalegre, apresentando cerca de 40 concertos – da música de câmara à música clássica, dos grupos corais ao jazz e, ainda, à missa cantada – às mais de 15 mil pessoas que rumaram à vila. Outros eventos, como exposições de arte, visitas guiadas e actividades de acesso e participação gratuitas estavam também incluídas no vasto programa do FIMM.

O FIMM e o Grupo Ageas

Numa agenda repleta de eventos imperdíveis, o dia 21 de Julho marcou o arranque do Festival, como também o dia do Concerto-Gala de abertura, promovido pelo Grupo Ageas Portugal, renovando, assim, mais um ano de apoio dado ao Festival, sendo muito valorizado segundo as palavras do maestro Christoph Poppen, fundador e Director Artístico do FIMM. "Estamos gratos por poder contar, entre outros patrocinadores importantes, com o apoio continuado do Grupo Ageas Portugal. O facto de ser um apoio anual, e não apenas pontual, tem permitido ao Festival crescer e alicerçar-se nas comunidades em que se organiza e desenvolve."

Com 10 dias de programação, com quase 500 artistas vindos de todo o mundo, este é considerado por muitos como um dos maiores festivais de música clássica em Portugal.

Nesta que é uma relação que se tem fortalecido ao longo do tempo, o Grupo Ageas pretende realçar a sua missão e estratégia de valorização da cultura. Quem o diz é Teresa Thöbe, Responsável de Marca, Patrocínios e Parcerias do Grupo Ageas Portugal: “O Grupo Ageas Portugal está de mãos dadas com a Cultura e prova disso é a aposta constante neste sector - queremos não só enriquecer a vida cultural da comunidade, como também contribuir activamente para a promoção de talentos da área e tornar o acesso a espectáculos alcançável a todos e em todo o território português. A parceria com o Festival Internacional de Música de Marvão é o reflexo deste mesmo compromisso, oferecendo uma experiência única e memorável aos amantes de música clássica. A magia envolvida neste festival é a razão de estarmos, mais um ano, a apoiar esta iniciativa, que encaramos como um investimento na Sociedade actual, neste caso, no interior do país, com o objectivo de continuar a inspirar pessoas através da arte. No Grupo Ageas Portugal defendemos, com toda a energia, que há mais vida e futuro onde há arte e cultura”.

O envolvimento do Grupo Ageas Portugal com a Cultura não é de agora e muitas têm sido as iniciativas e as parcerias que fortalecem esta sua relação e preocupação. E é caso para dizer que a edição deste ano do FIMM se vem afirmar como um full circle moment muito especial - com a presença de dois jovens Talentos Ageas no cartaz.