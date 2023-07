Com este filtro consegues imitar a visão dos cães e gatos (mesmo)

Um relvado completamente amarelo, a pele do corpo humano também amarelada, a sala de estar apenas em tons azuis e amarelos.

O filtro do TikTok que simula a forma como cães e gatos vêem foi criado por uma plataforma de pet sitting e rapidamente se tornou viral. Está a ser usado para descobrir como é que os cães e gatos vêem a casa onde vivem ou até os próprios donos. Também há quem aponte o telemóvel à loja de brinquedos para perceber qual o mais apelativo para a visão deles. Isto porque, segundo este filtro, os animais não reconhecem a maioria das cores.

O veterinário Daniel Gonçalves, do Hospital Veterinário Mais Animais, confirma que este filtro é “cientificamente correcto” e, por isso, deverá estar muito próximo da forma como cães e gatos vêem o mundo.

Assim, “enquanto nas pessoas há centenas de cones fotorreceptores [uma parte da retina responsável pela visão a cores], o cão e o gato apresentam apenas duas copulações”. Na prática, isto quer dizer que estes animais só conseguem reconhecer duas tonalidades: vêem claramente o azul e tudo o que seja vermelho, verde e amarelo é interpretado como sendo apenas amarelo.

O médico veterinário lembra, no entanto, que “a distância influi muito na definição da imagem” dos cães e gatos, por isso, há alguns vídeos muito “humanizados”. É o caso de imagens em que se vê relvados e espaços ao ar livre.

“A acuidade visual dos cães é 20-75”, ou seja, quando estão a olhar para um objecto a 20 metros de distância têm a mesma clareza de visão de uma pessoa que esteja a 75 metros de distância. Assim, “aquelas imagens do parque perdem um bocado a veracidade”, aponta.

Sobre escolher brinquedos com base no quão apelativos parecem com este filtro, “faz sentido", mas "não nos podemos esquecer que os animais estão habituados a viver neste mundo”. Assim, o veterinário não exclui que se experimente escolher um brinquedo com base na cor ou até mudar a decoração da casa “para ver como o animal reage”, mas sublinha que, acima de tudo, a relação dos animais com os brinquedos está associada a experiências e hábitos.