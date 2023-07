Saiba tudo sobre menus com baixo desperdício, no novo webinar Entre Chefs

Estão de volta os webinars Entre Chefs, um projecto que resulta da parceria do Público com a Unilever Food Solutions, e que pretende partilhar com os profissionais do sector da restauração e hotelaria algumas das melhores práticas e conselhos que maximizam a eficiência do negócio.

Depois de uma edição de 2022 que contou com inúmeros profissionais em webinars que abordaram aspectos técnicos sobre gestão de inventário, fluxo de trabalho e criatividade, a edição deste ano inova ao introduzir uma componente infográfica no início de cada webinar. Pode ver em baixo um trailer do webinar.

O primeiro webinar, dedicado ao tema "Menus com Baixo Desperdício", conta com a presença do Chef Executivo Unilever Food Solutions, Carlos Madeira, ao qual se junta o Chef Jorge Fernandes, Chef Executivo da rede de hotéis Memmo.

Ao longo do ano serão também realizados webinars focados nas temáticas "Proteínas conscientes" e "Comida de conforto modernizada", oferecendo perspectivas novas para quem pretende elevar o nível de serviço dos seus negócios de restauração e hotelaria.

Para acompanhar este projecto, basta inscrever-se no formulário em baixo, que permite visualizar de imediato o webinar "Menus com Baixo Desperdício", ficando também na lista de participação dos futuros webinars da iniciativa.