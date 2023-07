Guarda-redes do PSG amarrado, ameaçado com arma de fogo e assaltado em Paris

O guarda-redes do Paris Saint-Germain (PSG) Gianluigi Donnarumma e a companheira foram amarrados, ameaçados com armas de fogo e assaltados na madrugada desta sexta-feira em Paris. Vários suspeitos armados conseguiram acesso à residência do internacional italiano, num momento em que o jogador estava em casa com a companheira. O casal foi amarrado e ameaçado, estimando-se que tenham sido roubados bens no valor de 500 mil euros, de acordo com as informações avançadas pelo jornal Le Parisien.

A BBC confirma que já foi aberta uma investigação ao caso, citando uma fonte judicial parisiense: “Uma investigação foi iniciada às suspeitas de assalto armado de um gang organizado e violência agravada, depois dos incidentes que tiveram lugar durante a noite na casa do senhor Donnarumma.”

O caso está longe de ser inédito no PSG: em Março de 2021, Dia María, reforço do Benfica para esta época e ex-jogador dos parisienses, teria de ser substituído durante um jogo após um assalto violento à casa do jogador em Paris. No momento do assalto, a mulher e filhas do jogador estavam no interior da habitação. Os suspeitos arrombaram um cofre e levaram bens de valor.

No caso de Donnarumma, os suspeitos tiveram como alvo relógios, joalharia e outros bens de luxo na casa do internacional italiano. Enquanto assaltavam a casa, jogador e companheira foram amarrados e ameaçados com armas de fogo, com o guarda-redes a sofrer ferimentos ligeiros durante o incidente.

Após o assalto, Donnarumma e a companheira rumaram a um hotel para ficarem em segurança, aguardando pela chegada da polícia na unidade hoteleira. O assalto antecedeu o jogo amigável que o PSG disputará na tarde desta sexta-feira contra o Le Havre. O guarda-redes é um dos jogadores convocados para o encontro.

Além de Donnarumma e Dí Maria, vários outros jogadores foram alvo de violência em Paris. A longa lista de jogadores assaltados durante a estadia na capital francesa conta com nomes como Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves e Mauro Icardi