Militares ucranianas testam finalmente uniformes feitos para mulheres

Cerca de 60 mil mulheres servem o exército ucraniano, das quais cinco mil estão nas unidades de combate, de acordo com dados da embaixada dos EUA​. Mas desde o início da invasão russa, as militares lutam também por equipamentos feitos para corpos femininos, que não as incomodem ou prejudiquem na frente de batalha.

Têm sido distribuídos uniformes, calçado e até roupa interior masculina às mulheres que se juntaram às forças armadas. As combatentes estão a usar uniformes e protecções mal adaptadas, tropeçam em sapatos que são demasiado grandes e faltam-lhes pensos higiénicos, que muitas vezes ficam de fora das caixas doações e kits de emergência.

Uma militar, Alina Pyrenko, revelou à Agence-France Presse que quando se juntou às forças armadas esteve sem uniforme durante dois meses e que as fardas que começaram a ser concedidas eram feitas para corpos de homens e por isso precisavam de ser alteradas.

Não foi a primeira vez que os uniformes das militares receberam atenção. No ano passado, as autoridades ucranianas foram alvo de críticas durante as preparações para o 30º aniversário da independência da Ucrânia. As fotos publicadas de um ensaio do desfile militar mostravam alunas de uma faculdade militar a marchar de salto alto, calçado que, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, fazia parte do uniforme feminino para paradas militares. As imagens motivaram protestos de deputadas do parlamento ucraniano.

O uniforme desapropriado prejudica a mobilidade e o conforto das militares na frente de batalha, e por esse motivo a iniciativa Arm Women Now criou e pretende distribuir milhares de uniformes feitos para mulheres. Estão também a ser desenvolvidas roupas interiores apropriadas para missões de combate.

O equipamento feminino já começou a ser testado num campo de treino em Kiev. Um grupo de soldados fez um percurso de obstáculos e treinou com rifles para testar os novos uniformes e perceber se conseguem combater de forma eficiente e mais segura. A fundadora do projecto, Iryna Nykorak, membro do parlamento ucraniano, diz estar em negociação com o ministro da Defesa para fornecer os novos uniformes como escolha padrão para as mulheres no exército.

No início do mês, o ministro da defesa da Ucrânia afirmou estarem a testar armaduras corporais e capacetes feitos especificamente para mulheres. Os modelos podem vir a ser adoptados "se e quando" forem considerados apropriados.

A falta de condições levou também o grupo de voluntariado Zemliachky a produzir e distribuir botas, uniformes, produtos de higiene, placas antibalas, roupa interior, e uma série de bens necessários para mulheres militares.