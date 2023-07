O arquitecto Alejandro Aravena criou uma nova topografia em Lisboa para vermos o Tejo

Numa conferência em Lisboa, o arquitecto chileno falou do milhão de pessoas que chega todas as semanas às cidades e da crise mundial da habitação: “Temos que construir em massa.”

O arquitecto chileno Alejandro Aravena toca no ecrã do telemóvel para activar o vídeo que filmou na obra que está a construir em Lisboa. Através dos seus olhos, caminhamos no miradouro que ergueu entre os dois volumes que compõem o novo edifício de escritórios da EDP e vemos aquilo que nenhuma imagem 3D consegue antecipar: uma vista deslumbrante para o rio Tejo. Um segredo que vai estar bem guardado até à inauguração, que poderá acontecer até ao final do ano ou nos primeiros meses de 2024, e revelará a primeira obra do Prémio Pritzker de 2016 em Portugal.