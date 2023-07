Inteligência Artificial no sector imobiliário: um impulso para o futuro

Nos dias que correm, muito se ouve falar sobre o termo “Inteligência Artificial” ou “IA”, como é designada maioritariamente. O seu potencial é grande e o impacto que poderá ter em vários sectores presentes no mercado, e na nossa vida, segue o mesmo caminho. O HCPro by idealista é a primeira solução do sector imobiliário a integrar esta inteligência no seu sistema. Com a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a proximidade ao cliente na sua lista de objectivos, chegou a altura, para a marca, de dar mais um passo no sentido de um futuro mais promissor, com este software de Customer Relationship Management (CRM).

Nas palavras de Eros Quiaios, COO do HCPro by idealista, não só o futuro como o presente passarão por estar alicerçados “na poderosa combinação entre o CRM imobiliário e a Inteligência Artificial (IA). Essa integração oferece benefícios significativos para as empresas do sector, permitindo melhorar a experiência do cliente, aumentar a eficiência operacional e impulsionar os resultados”. Mas esta é uma necessidade não só para os clientes, como para os próprios profissionais: “Temos de ser rápidos a desenvolver produtos diferenciadores que dão resposta às reais necessidades dos profissionais que estão no centro da nossa acção. Que melhor exemplo do que colocar a Inteligência Artificial à disposição das imobiliárias”, acrescenta.

A presença do digital no ramo imobiliário não é de agora. Porém, num mercado que se torna cada vez mais competitivo e exigente, primar pela diferença pode ser o passo certo para um futuro de sucesso. A relação com a Inteligência Artificial assume-se como uma possível forma de transformar a actividade do sector, melhorando os resultados obtidos até então.

Melhorar, mas como? Foto Os benefícios de um CRM imobiliário - Customer Relationship Management - são vários: • Permite uma organização eficiente dos dados; • Gestão de Leads, transformando-os de forma mais eficiente em clientes reais; • Automação de processos; • Melhora a colaboração e a comunicação entre equipas e clientes; • Permite gerar análises e relatórios personalizados e detalhados, tornando mais acessíveis informações importantes e fáceis de colocar em prática; • Acompanhamento de transacções e melhoramento do atendimento ao cliente.

Tratando-se de uma implementação recente, a presença da IA no software do HCPro vai reflectir-se em mudanças como a criação de anúncios, a tradução dos mesmos para outros idiomas, a gestão de redes sociais, o apoio na criação de artigos e, ainda, a criação de ferramentas conversacionais. Os benefícios são vários e os avanços não ficarão por aqui. Com esta ferramenta produtiva e revolucionária para o sector, o caminho para o futuro começa agora a ser traçado.