Director clínico do Centro hospitalar do Algarve demite-se em choque com CEO do SNS

O director clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Horácio Guerreiro demitiu-se, alegando divergências com as orientações determinadas por Fernando Araújo, director-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), cargo conhecido como "CEO do SNS". Diante um quadro de escassez de recursos humanos, o director clínico propôs – à semelhança do que se passou em Lisboa - o encerramento, aos fins-de-semana, do bloco de partos do Hospital de Portimão. A sugestão não foi acatada.

Horácio Guerreiro, em declarações à TSF, disse que pediu a renúncia do cargo no final do mês de Julho ao ministro da Saúde, tendo dado conhecimento a Fernando Araújo. “Pedi orientações ao director-executivo do SNS sobre quais deviam ser as prioridades na área materno-infantil. A resposta que me foi transmitida através da senhora presidente do Conselho de Administração [Ana Varges Gomes] não era aquela que preconizo”, justificou.

Por razões “éticas e até penais”, justificou, “não quero responsabilizar-me por uma solução que não era a minha”. Os hospitais de Faro e Portimão estão sob a tutela do mesmo concelho de administração, mas é em Faro que ocorre o maior número de urgências e se concentram mais especialidades.

Contactada pelo PÚBLICO, a Direcção Executiva do SNS disse que não iria comentar este caso. Com Alexandra Campos