Nova Deli inundada por chuvas torrenciais e rio a transbordar

O trânsito foi interrompido esta sexta-feira em várias áreas da capital da Índia depois da água do rio Yamuna, que atravessa Nova Deli, fluir através de um regulador de drenagem avariado, disseram as autoridades. A capital ficou submersa.

Os níveis do rio atingiram esta semana os valores mais elevados dos últimos 45 anos, na sequência de chuvas torrenciais em Nova Deli e nos estados montanhosos do norte, obrigando à deslocação de centenas de pessoas que tiveram de abandonar as suas casas durante os últimos dois dias, quando o rio transbordou das suas margens.

As estradas em torno do histórico Forte Vermelho ficaram inundadas, com camiões e autocarros abandonados em vários locais, deixando visíveis apenas os tectos à tona da água.

"Para evitar que a água entre na cidade, estamos a tentar criar uma barragem", disse Saurabh Bharadwaj, ministro do controlo das cheias e da irrigação de Deli. Para o efeito, serão empilhados sacos, acrescentou, enquanto as autoridades alugam um novo regulador que será instalado logo que o fluxo de água esteja sob controlo.