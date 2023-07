Nos Alive 2023, a noite dos Arctic Monkeys, Lizzo, Idles e Lil Nas X

Estão 50 mil almas de olhos postos nele e neles nessa Sculptures of anything goes que abriu o concerto dos Arctic Monkeys no Nos Alive, na sexta-feira. Estão esses mesmos aos saltos em dança livre e agitada, basicamente feliz, poucos minutos depois, quando a lenta marcha inicial dá lugar ao ritmo nervoso da canção-frenesim que é Brainstorm. A primeira pertence ao recente The Car, álbum que prossegue a transformação mais recente da banda de Sheffield, iniciada em Tranquility Base, Hotel & Casino. A seguinte foi resgatada lá muito longe, a 2007, e abria o segundo álbum, Favourite Worst Nightmare. Em palco, essas diferenças não se anulam, esbatem-se num mesmo corpo, o dos Arctic Monkeys que chegaram até nós, hoje, ano 2023, liderados pelo homem de óculos escuros no escuro da noite, pé no monitor, que o ecrã redondo em palco projecta em mui vintage efeito de infinito.

