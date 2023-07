Em Tóquio, duas alpacas passeiam na rua — e são abraçadas durante o resto do dia

Logo pela manhã, no coração de Tóquio, no Japão, duas alpacas caminham pelas ruas e parques da cidade, roubando a atenção de todas as crianças, adultos e animais de estimação com quem se cruzam. Os seus donos e tratadores, Shinya Ide e Shion Ito, passeiam-nas diariamente para as preparar para a tarefa que as espera ao longo do dia: deixar que os visitantes do parque onde vivem, o Alpaca Fureai Land,​ lhes façam festas, abracem e enterrem a cara na sua lã ao longo de períodos de 30 minutos e a troco de 6,33 euros.

No interior do parque, a visitante Nana Ide descreve a sua experiência aos repórteres da Reuters: "A alpaca era tão fofinha que quando encostei a minha cara no seu dorso a lã cobriu metade da minha cara e foi muito giro." Não existe informação relativa ao número de visitantes que as alpacas recebem diariamente ou se as visitas são fonte de stress para os animais.

Na opinião de Shinya Ide, as alpacas Akane e Satsuki, cada uma com cinco anos, são muito apreciadas pelo público. Considera que olhar para elas é reconfortante e que tocar-lhes é ainda melhor. "As alpacas são, por natureza, animais muito nervosos e tímidos, por isso quando as pessoas se aproximam elas podem cuspir ou fugir, o que pode tornar a interacção difícil", explica. "Mas estas duas estão treinadas e têm personalidades muito descontraídas, estão habituadas às pessoas e interagem bem."