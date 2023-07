FMM Sines: o mundo inteiro, aninhado no Alentejo

Já se sentiu de “pele arrepiada” com uma música? Mesmo sem compreender a língua, uma simples melodia consegue provocar as mais inesperadas sensações. Talvez seja por isso que a música é conhecida como a linguagem universal da humanidade: porque para entender, basta sentir.

A música é, também, uma das formas mais poderosas de expressão de uma cultura ou tradição, e pelos quatro cantos do globo há sonoridades que guardam a História dos mais diferentes povos. De 22 a 29 de Julho, em Porto Covo e Sines, o FMM Sines - Festival Músicas do Mundo leva-nos numa inesquecível viagem por entre uma miríade de estilos musicais, que trazem dentro gentes e costumes. Uma semana em que o mundo inteiro se reúne numa aldeia e numa cidade do Alentejo.

À boleia da música pelo mundo

O FMM Sines - Festival Músicas do Mundo chega este ano à 23.ª edição e já se celebrizou como montra das mais variadas expressões da música popular: nos últimos Iberian Festival Awards, venceu a categoria de Melhor Programa Cultural. Desta vez, vai levar 41 concertos de músicos dos quatro continentes à Costa Alentejana.

Nesta edição, estão representados músicos de 27 países: Arménia, Brasil, Cabo Verde, Coreia do Sul, Cuba, Espanha, Estónia, França, Gana, Guiné-Bissau, Jamaica, Líbano, Malawi, Mali, Marrocos, México, Moçambique, Nigéria, Paquistão, Portugal, Reino Unido, Rep. Dem. Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Síria, Sudão e Venezuela.

Do nosso país, os estilos musicais em palco não podiam ser mais diversos: desde o fado com Carminho; a viola campaniça de António Bexiga no projecto RAIA; o jazz de Maria João & Carlos Bica Quarteto; a música instrumental de Tó Trips e Expresso Transatlântico e os cantautores B Fachada, A garota não, Rita Vian e Rita Braga.

A musicalidade africana estará em destaque no programa deste ano, com 15 concertos de nomes sonantes do panorama musical mundial como a banda tuaregue de blues Tinariwen (do Mali); Os Tubarões (de Cabo Verde), África Negra (de São Tomé e Príncipe) e Ghorwane (Moçambique). De Guiné-Bissau vem mais uma banda histórica, Super Mama Djombo.

Vale a pena mencionar também a vinda da consagrada Lila Downs, do México, e a banda que vem de mais longe, da Coreia do Sul: Leenalchi, que traz uma visão rock de património imaterial sul-coreano.

Um programa para toda a família

Mas o FMM Sines - Festival Músicas do Mundo vai para além da música e promove actividades para todos os gostos e idades. Há um sem fim de iniciativas paralelas que demonstram as preocupações ambientais e sociais do certame. Realizam-se actividades de divulgação científica por investigadores do Laboratório de Ciências do Mar (CIEMAR) e do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), que de 23 a 28 de Julho levam o público a conhecer a zona entremarés do concelho de Sines.

De modo a incentivar à reflexão social, no dia 25 de Julho haverá três conversas, no Pátio das Artes: às 18h, a cantora Selma Uamusse, a actriz Marta Félix e a escritora Susana Moreira Marques, com moderação de Marta Lança, debatem o tema “Mulheres Artistas e Maternidade”; às 21h30, Lucy Durán irá falar sobre investigação colaborativa e produção ética no estúdio com artistas da África Ocidental, e Rui Miguel Abreu, com um artista convidado, vai discutir o livro “Música Negra”, de LeRoi Jones (Amiri Baraka).

Para os mais pequenos, haverá ateliês infantis com músicos do festival, entre os dias 26 e 29 de Julho, a partir das 11h; e um espectáculo de música para bebés, com Vera Tavares e Nuno Amaral, às 10h no dia 29 de Julho, na cafetaria do Centro de Artes.

Motivos não faltam para levar toda a família até Porto Covo e Sines de 22 a 29 de Julho. Para descobrir com quantas cores e músicas se pinta o mundo, basta aceder ao website dedicado ao festival.