PSG apresenta Luis Enrique como novo técnico até 2025

Campeão francês oficializou o treinador espanhol como novo responsável do futebol do clube parisiense.

Cinco horas depois de ter anunciado o acordo de rescisão com o técnico francês Christophe Galtier, o Paris Saint-Germain, actual campeão de França, oficializou a contratação do espanhol Luis Enrique, antigo seleccionador de Espanha e técnico do FC Barcelona.

Luis Enrique assinou um contrato válido por duas temporadas, até 2025, assumindo o comando técnico de um clube que continua a perseguir a conquista da Champions League, num ano em que poderá perder a estrela da companhia, Kylian Mbappé (entre outras figuras), depois de ter visto Lionel Messi rumar ao Inter Miami, dos Estados Unidos.

?? Conférence de presse du Paris Saint-Germain en direct du Campus PSG ???? https://t.co/d7qDWyViLU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

"Estou radiante por chegar a Paris e por poder viver esta nova experiência", declarou Luis Enrique, animado por "conhecer novas pessoas, uma cidade como Paris e aprender um novo idioma, mas em especial por treinar o PSG", continuou o espanhol de 53 anos, que depois de uma carreira ao mais alto nível enquanto futebolista de emblemas como Sporting Gijon, Real Madrid e FC Barcelona, já comandou os italianos da AS Roma (2011-12), na primeira experiência fora de Espanha.

Luis Enquique prosseguiu como técnico do Celta de Vigo (2013-14) e FC Barcelona, onde em 2014-15 conquistou o triplete (Champions, La Liga e Taça do Rei), a que juntou a Supertaça europeia e o Mundial de clubes, para além de mais duas Taças do Rei, uma Liga espanhola e uma Supertaça de Espanha, antes de rumar à selecção espanhola em 2018.