As imagens da primeira super-Lua do ano, que abrilhantou cidades por todo o mundo

As lentes fotográficas um pouco por todo o mundo convergiram na noite passada para a primeira das quatro super-Luas que se vão registar ainda este ano.

A cultura nativa americana chama-lhe "Lua dos Cervos" por ser nesta altura do ano que esses animais atingem a maturidade e os cornos começam a crescer nas suas cabeças. Mas, astronomicamente falando, paisagens nocturnas como esta surgem quando o momento da Lua Cheia coincide no tempo com um ponto de maior aproximação entre o satélite natural da Terra e o nosso planeta — o perigeu.

As imagens chegaram do Brasil à Turquia, do México ao Chipre, da Argentina à Grécia, passando por Espanha. Nelas, a Lua parece coroar mesquitas e templos; e serve de pano de fundo a teleféricos e igrejas. Às vezes, afigura-se como uma grande orbe branca sobre a água — mas outras vezes, ainda próxima do horizonte, parece ser ocre.

Esta não foi a maior super-Lua de 2023. Esta noite, o satélite natural da Terra esteve a 361.934 quilómetros de distância do planeta. Mas a 31 de Agosto estará ainda mais perto, a 357.344 quilómetros.