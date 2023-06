No Alentejo, uma casa tem círculos como janelas (e uma oliveira no centro)

No meio da paisagem rural alentejana, há uma grande casa branca que acompanha o declive do terreno. A X House, na freguesia de Cercal do Alentejo, conjuga linhas rectas e aberturas arredondadas que funcionam como entradas de luz. Ao mesmo tempo, consegue ser discreta e estar integrada na arquitectura da região.

A casa foi construída para respeitar as tradicionais habitações do Alentejo. É por isso que as paredes são feitas de taipa, material natural que utiliza argila e cascalho, mas há mais segredos. Os cinco pátios exteriores repletos de oliveiras, medronhos e laranjeiras transformaram o espaço árido em verdejante, mas é a oliveira plantada no centro da casa que é o destaque do projecto.

A árvore foi colocada neste espaço a pedido do proprietário. Segundo o arquitecto João Lemos é uma oliveira com “uma história que deve ser preservada como uma memória” — e centro da casa é o lugar ideal para garantir que tal acontece.

O branco nas paredes e tectos contrasta com a rugosidade da árvore e o pavimento de madeira percorre todos os cantos da casa. “A intenção é ser o mais simples possível. Não há muito plásticos e o uso de betão foi reduzido ao mínimo”, reforça o arquitecto. A par disto, há janelas de diferentes formas geométricas estrategicamente posicionadas para que se vejam as árvores a partir de qualquer local. Para João Lemos são estas “formas mais primitivas e mais puras” que elevam tudo o que existe na habitação.

Os cinco pátios preenchem a parte exterior do X que a casa forma. “Têm um clima bastante diferente uns dos outros, o que também tem que ver com o Alentejo. Existe uma circulação de vento diferente e esta noção de paisagem também foi impressa nestes diferentes climas concentrados num pequeno local.”

A obra do atelier NTYPE Design começou em 2021 e ficou concluída um ano depois. Para o arquitecto, é um lugar "único e interessante" para se viver no meio do Alentejo.