O BI Award regressa para premiar a inovação na saúde com foco na sustentabilidade

Depois do sucesso da primeira edição do BI Award em 2021, a distinção está de regresso para premiar as melhores ideias e que possam contribuir para a melhoria dos cuidados.

O BI Award 2023 é uma iniciativa da Boehringer Ingelheim que conta com o apoio institucional da Ordem dos Médicos (OM) e que tem como objectivo distinguir projectos inovadores que contribuam para a optimização dos serviços e cuidados de saúde em Portugal. “Sustentabilidade para um futuro comum” é o tema da edição deste ano.

Vanessa Jacinto, Head of Market Access & Public Affairs da Boehringer Ingelheim Portugal destaca que “o BI Award 2023 foi a forma encontrada pela Boehringer Ingelheim de apoiar o sistema de saúde, sempre em linha com a nossa missão de ‘criar valor através da inovação’ e esta iniciativa pretende inspirar projectos que se alinham com o propósito de dar a todos os portugueses o direito à saúde e contribuir para a sua qualidade de vida”. A empresa apoia esta iniciativa de forma a promover a implementação de projectos que “possam colmatar as necessidades do SNS”.

A primeira edição realizada em 2021 recebeu mais de 100 candidaturas e premiou as três equipas cujos projectos mais respondiam ao desafio lançado: a retoma dos níveis assistenciais na prestação de cuidados de saúde na sequência da pandemia. O valor atribuído aos vencedores e dividido entre todos totalizou 47.500€. Dois anos depois, o prémio pretende distinguir os inúmeros desafios colocados em todo o sistema de saúde na área da sustentabilidade com a finalidade concreta de contribuir para a melhoria, não só dos resultados em saúde, mas também a qualidade de vida dos portugueses.

Carlos Cortes, Bastonário da OM explica a importância de apoiar esta iniciativa. “A inovação desempenha um papel fundamental nesse propósito impulsionando melhorias que têm verdadeiramente impacto na vida das pessoas. Associamo-nos com muito entusiasmo à Boehringer Ingelheim e ao BI Award 2023 com o objectivo de encontrar projectos que façam a diferença no tratamento dos utentes e que construam um futuro mais promissor para cuidados de saúde de excelência”.

Fases das candidaturas

As candidaturas estão disponíveis até ao próximo dia 12 de Agosto. Para mais informações, aceda ao site https://biaward.pt/. Durante o mês de Outubro irá realizar-se um hackathon em que participarão as 12 equipas seleccionadas na fase de candidatura e que terão a oportunidade de serem acompanhadas por mentores especializados durante 48 horas para, em conjunto, desenvolverem soluções e apresentarem um pitch a um júri composto por pessoas de renome na área da saúde, que será responsável pela avaliação e a escolha das três equipas vencedoras.

Os candidatos devem apresentar projectos que respondam aos seguintes temas ou áreas:

Sustentabilidade do sistema de inovação - Novas soluções que garantam uma vida mais longa e saudável, o que pode passar por encontrar métodos para prevenir doenças, melhores soluções de diagnóstico, terapias mais eficazes, abordagens de medicina personalizada e tecnologias de saúde inovadoras.

Sustentabilidade dos modelos de prestação de cuidados de saúde - O nível crescente de procura por cuidados de saúde tem tornado mais premente a necessidade de inovação no modelo assistencial. Destaque para as soluções relacionadas com a desburocratização dos modelos de organização, soluções virtuais ou realidade aumentada para prestação de cuidados e sugestões para hospitalização domiciliária, entre outras.

Sustentabilidade na adopção de inovação tecnológica e digital - A saúde digital é uma das grandes áreas de inovação na saúde, um processo que se espera poder culminar na transformação digital de todo o ecossistema, mas que depende também da sua eficaz implementação e sustentabilidade. No que diz respeito às áreas de actuação, podem ser soluções de computação na nuvem, na área do Big Data e da Inteligência Artificial, entre outras.

Sustentabilidade centrada no utente - A adopção de inovação tecnológica acelerou a determinação dos doentes para se tornarem mais activos e comprometidos com a gestão da sua saúde e qualidade de vida. Neste pilar, o que se procura são soluções que reforcem comportamentos que favoreçam estilos de vida saudáveis que ajudem os utentes na gestão da doença e na adesão à terapêutica ou soluções de partilha de informação sobre a situação clínica do doente/utilizador, entre outras.

Sustentabilidade ambiental - As actividades do sistema de saúde impactam significativamente o meio ambiente. Encontrar alternativas que reduzam este impacto sem comprometer a qualidade da prestação de cuidados de saúde representa um desafio considerável, para o qual se procuram soluções ao nível da educação de profissionais de saúde sobre alternativas com baixa pegada de carbono, da poupança energética e da promoção da segurança química, entre outras.