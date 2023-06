Chimpanzé que viveu fechada 28 anos viu o céu pela primeira vez e não escondeu o espanto

Vanilla, chimpanzé fêmea de 28 anos, viveu toda a vida nos Estados Unidos, primeiro em laboratório e depois num recinto fechado, de onde via o céu através de uma vedação. O momento em que esteve ao ar livre pela primeira vez foi registado em vídeo, e nele ficaram as expressões de alegria e espanto de Vanilla.

O chimpanzé fêmea ficará no santuário animal da organização Save the Chimps, na Florida, possivelmente até ao fim da sua vida, já que os chimpanzés vivem, em média, 30 a 40 anos em cativeiro.

“Passei os meus primeiros anos num laboratório de investigação biomédica em Nova Iorque, onde os chimpanzés eram colocados em pequenas jaulas suspensas, semelhantes a gaiolas”, lê-se na apresentação de Vanilla, no site da Save the Chimps.

Depois desses anos no laboratório onde nasceu em Julho de 1994, e que Jane Goodall chegou a descrever como um “inferno”, viveu na reserva natural Wildlife Waystation em Los Angeles, até 2019, ano em que o santuário animal fechou, obrigando a realojar mais de 400 animais. Até Dezembro de 2022, todos os chimpanzés desta reserva tinham encontrado uma nova casa.

“As pessoas que a geriam tinham boas intenções, mas tornou-se um depósito de muitos animais que estavam ao abandono”, disse Dan Mathews, um dos directores do santuário da Save the Chimps, ao New York Post. “A Vanilla estava com mais cinco chimpanzés num espaço exterior do tamanho de uma garagem. Era totalmente cercado por uma vedação de arame, com um chão de terra e betão.”

Vanilla tem agora mais liberdade que nunca, e habita com uma nova família numa ilha com 12 mil metros quadrados a céu aberto para explorar, na Florida.

“Na minha primeira vez ao ar livre, fiquei maravilhada com o céu, uma imagem que nunca tinha visto já que as minhas casas anteriores eram vedadas”, escreve a Save the Chimps, adivinhando os pensamentos de Vanilla.