Da Escócia, Sebastião Almeida trouxe um “diário visual” das coisas bonitas que encontrou

A relação de Sebastião Almeida com a fotografia nem sempre foi fácil. O interesse por registar tudo o que via através de uma lente começou muito antes da paixão pela escrita. Quando terminou a licenciatura em Jornalismo, chegou até a pensar que as imagens se iriam sobrepor às palavras, mas, em 2019, depois de ter experimentado o fotojornalismo durante o estágio no jornal PÚBLICO, decidiu que a escrita era o caminho.

Ainda assim, manteve o hábito de andar sempre com a máquina fotográfica na mochila, mesmo que não lhe desse uso. “Fui pondo a fotografia de lado”, admite em entrevista ao P3.

No início do ano, quis mudar isto e pensou que comprar uma câmara mais pequena, acreditando que lhe despertaria a vontade de estar atento ao que encontrava nas ruas de Lisboa, cidade onde vive, ou, quem sabe, imortalizar momentos e pessoas de outros países. Resultou.

“Fiz uma viagem com amigos à Escócia sem o intuito de fazer nada fotograficamente, mas levei a câmara comigo e senti uma grande ânsia de fotografar o que estava à minha volta porque tudo me estimulava”, recorda o jornalista.

As imagens são um “diário visual de coisas” que incluem a vida agitada dos habitantes de Glasgow e Edimburgo e o sossego de quem vive nas zonas mais rurais, como é o caso de Falkirk. “À medida que ia aos sítios, nem prestava muita atenção à parte turística. O que achava interessante era andar de um lado para o outro a fotografar as pessoas e as coisas que via”, acrescenta.

Viu filas de trânsito, almoços em restaurantes de comida rápida, casamentos ao final do dia, gente a apanhar sol em jardins públicos ou crianças que nadavam nos rios, ignorando a sinalização que o proíbe. Disseram que estavam de férias e que, com os termómetros a marcar 28ºC, decidiram dar uns mergulhos no rio. Olharam brevemente para a câmara e continuaram a saltar.

As fotografias, que não têm qualquer edição, mostram a realidade destas pessoas e as “circunstâncias do momento” em que foram tiradas.

No Instagram, Sebastião mostra também registos das viagens que fez a Itália, Reino Unido, Madeira ou Açores e passeios por Portugal Continental, como Ericeira, Mora ou Vila Real de Santo António. “A minha ideia é registar coisas bonitas que aconteçam onde estou.”