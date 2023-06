Saype deixou uma garrafa de plástico gigante no chão. Apanhaste?

Um artista franco-suíço pintou uma garrafa de plástico amassada directamente na relva de um parque suíço, com o objectivo de chamar a atenção para a poluição.

Saype, o artista todo-o-terreno de 34 anos, usou giz e carvão para a enorme pintura que tem o comprimento e a largura de três campos de ténis no parque Louis-Bourget de Lausanne, nas margens do Lago de Genebra.

O fresco gigante, que está vedado, deverá durar entre duas e três semanas.

Utilizando uma mistura ecológica de giz, carvão e água e proteína de leite como cola para permitir a aderência da tinta ao solo, Saype também já pintou com spray as suas obras temporárias e biodegradáveis em cidades como Paris, Istambul, Yamoussoukro, Andorra, Genebra, Berlim e Turim. As mais conhecidas são as pinturas transfronteiriças de mãos dadas.