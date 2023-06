Há orgulho e orgulho

Em junho, celebra-se o mês do orgulho LGBTQI+ em vários países do mundo. Em Portugal, no 10 de Junho, celebra-se também o orgulho nacional, certas pessoas celebram ainda o orgulho da raça, saudosas da antiga denominação salazarista desta data. Em Lisboa, celebra-se o orgulho do seu bairro, através das marchas populares na Avenida. Orgulho “pràqui”, orgulho “pràli”, mas o que é o orgulho? Que coisa é esta que pode salvar ou destruir vidas? (Não, não estou a exagerar.) Que é vista por Aristóteles como uma virtude, um ponto de equilíbrio entre os extremos que são a vaidade e a humildade, de quem que se julga digno de grandes coisas e é efetivamente digno, mas também vista pela Bíblia como um dos sete pecados capitais?

