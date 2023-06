SNS já recebeu cerca de 800 reclamações no primeiro semestre de 2023

O Hospital Beatriz Ângelo é a instituição com mais reclamações no Portal da Queixa. O atraso no atendimento, o tratamento clínico indevido e problemas no atendimento são as causas mais comuns.

Durante o primeiro semestre de 2023, até 11 de Junho, o Portal da Queixa recebeu 798 reclamações relacionadas com entidades públicas do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A principal razão para as queixas (29,3% das ocorrências) é a demora no atendimento, no agendamento de consultas e exames médicos. O tratamento clínico indevido também deixou muitos utentes insatisfeitos, gerando 22% das reclamações. Cerca de 20% das reclamações surgem antes de chegar ao consultório e relacionam-se com o atendimento na recepção/administração.

Segundo o comunicado do Porta da Queixa recebido pelas redacções, é nas Urgências onde se geram mais queixas, quase 30%, seguindo-se a Pediatria (10% das reclamações) e a Obstetrícia (7%). Perto de 22% das reclamações relacionam-se, ainda, com a realização de exames.

O Hospital Beatriz Ângelo é aquele onde se regista o maior número de queixas, com 47. O pódio fica completo com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (33) e o Hospital de Santa Maria (26).

No ano passado, o Portal da Queixa recebeu mais de duas mil reclamações dirigidas ao SNS, 51,25% do total de queixas do sector da Saúde.

Na plataforma de consumidores, o SNS tem uma avaliação bastante negativa. No Índice de Satisfação, o SNS tem uma pontuação de 10 (num máximo de 100), uma Taxa de Resposta de 8% e uma Taxa de Solução de 8,2%.