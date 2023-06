A última lição de Alain Touraine

A História é uma narrativa. E, nesse sentido, é uma disciplina literária. Mas é uma narrativa verdadeira. E, nesse sentido, tem qualquer coisa de científico. A escrita da história é literária, mas a investigação histórica recorre à teoria, ao método e às técnicas das Ciências Sociais. É por isso que, não sendo sociólogo, para fazer História, sempre precisei de estudar alguma coisa de Sociologia. Nos anos de faculdade, li os clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Naqueles tempos, Marx era obrigatório. Li, estudei e não professei. Não me fez mal nenhum, pelo contrário. Durkheim também era obrigatório, mas por outra razão: para aprender “as regras do método”. Aprendi e nunca mais me esqueci. Mas, dos três, foi Weber aquele que me marcou, definitivamente.

