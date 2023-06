As Bolsas PARSUK voltam com 1500 euros para projectos ou estágios no Reino Unido

As bolsas da associação portuguesa de estudantes e investigadores no Reino Unido são para despesas de divulgação do projecto académico ou de investigação. Candidaturas estão abertas até 20 de Junho.

A ​PARSUK vai dar bolsas a estudantes universitários que desejem realizar um estágio, projecto académico ou investigação científica no Reino Unido, durante um período máximo de seis meses.

A Bolsa PARSUK, da associação portuguesa de estudantes e investigadores no Reino Unido, está disponível para estudantes de 1º ou 2º Ciclo do ensino superior, em Portugal, e estudantes undergraduate e postgraduate, no Reino Unido.​ Cada bolsa vale 1500 euros e o objectivo é ajudar a cobrir os custos da divulgação do relatório do estágio ou da investigação, como a participação em eventos científicos.

A associação PARSUK atribui as bolsas Xperience e Xplore desde 2012. Este ano foram reformuladas para uma só, a Bolsa PARSUK. Motivada pelo contexto de pandemia e pelo Brexit, a restruturação teve como objectivo “simplificar a oferta” de bolsas, para garantir as "oportunidades certas a estudantes e orientadores", e dar mais visibilidade aos projectos, explica Diogo Martins, presidente da associação. O número de bolsas a serem atribuídas varia com as parcerias e propostas apresentadas.

​O programa vai atribuir 1500 euros a estudantes e 250 euros a orientadores. Diogo Martins revela que além de apoio financeiro, este ano as bolsas têm um complemento extra. Numa parceria com a associação Rumo, vão assegurar apoio a nível de saúde mental, consoante as necessidades e mediante o número de bolseiros.

As candidaturas já estão abertas e terminam a 20 de Junho. Na primeira fase é feita a seriação das melhores candidaturas. Estas são apresentadas a orientadores da mesma área de conhecimento que, com base nas ideias e interesses apresentados pelo estudante, seleccionam a que melhor se enquadra com os próprios projectos. Na segunda fase são feitas entrevistas entre candidatos e orientador para decidir quem é aprovado para a bolsa.

Podem inscrever-se estudantes de licenciatura ou mestrado, com matrícula activa. Quem concluiu algum ciclo de estudo do ensino superior há menos de um ano pode também concorrer à bolsa.

A candidatura tem de ser feita em inglês e deve incluir o formulário de candidatura, o currículo, uma carta de motivação e uma carta de recomendação. Para concorrer à bolsa, os estudantes têm de ter uma média igual ou superior a 13 valores. Caso ainda não tenham terminado o ciclo de estudos, são consideradas as classificações das unidades curriculares já terminadas.

Os projectos têm uma duração máxima de seis meses e vão ser realizados numa universidade ou centro de investigação inglês com a orientação de um membro PARSUK. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

A PARSUK, criada em 2008, é uma instituição que une investigadores e estudantes portugueses no Reino Unido.