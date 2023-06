Portugal é um país de copo cheio

Os números do último relatório da Organização Internacional da Vinha e do Vinho não deixam margem para dúvidas: no ano passado, o mundo bebeu menos três milhões de hectolitros de vinho do que em 2021. Em contrapartida, os portugueses beberam mais cerca de 500 mil hectolitros. Em média, cada português consumiu em 2022 67,5 litros de vinho, reforçando a liderança do ranking dos maiores consumidores per capita do mundo. Foram mais 20,1 litros do que cada francês, o segundo maior consumidor do mundo, e 40,2 litros do que cada espanhol, o nono consumidor.

Portugal é, portanto, um país de apreciadores de vinho – e o Pedro Garcias explica-nos hoje os números e os porquês, enquanto tenta traçar um retrato do consumo nacional. O que bebem os mais novos? E as mulheres? E o que é que o turismo tem a ver com o vinho que bebemos? As respostas estão todas aqui. Saúde, bom fim-de-semana e boas fugas!