PS “chumba” nova audição de Galamba na comissão sobre a TAP

Os deputados do PS “chumbaram” esta segunda-feira uma nova audição do ministro das Infra-estruturas, João Galamba, bem como da sua chefe de gabinete, Eugénia Correia, que tinham sido requeridas pelo Chega no âmbito da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da gestão da TAP. Filipe Melo, deputado do Chega, tinha afirmado que, após analisarem as imagens em vídeo das audições já realizadas por estes dois responsáveis tinham detectado “contradições entre ambos”.

Além do Chega, também o BE votou a favor das novas audições, mas tal foi insuficiente para derrotar a maioria socialista. O PSD e o PCP optaram pela abstenção, a IL não votou por ausência.

Da mesma forma, não avançou o requerimento do Chega, por oposição do PS e do PCP, para nova prorrogação do calendário da CPI, de modo a que pudessem ser encaixadas temporalmente as novas audições de João Galamba e Eugénia Correia.

Estas audições estão ligadas à situação que ocorreu com o ex-adjunto do Ministério das Infra-estruturas, Frederico Pinheiro, que envolveu o SIS, e à questão das notas relacionadas com reunião do grupo parlamentar do PS e de Christine Ourmières-Widener na véspera da ida ao Parlamento da antiga presidente da TAP.

De resto, os trabalhos continuam esta segunda-feira com a audição de Mário Centeno, ex-ministro das Finanças do primeiro executivo de António Costa, e irão terminar no próximo dia 16, com o actual ministro das Finanças, Fernando Medina. Pelo meio, serão ouvidos o ex-ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos (primeiro na comissão de Economia, esta terça-feira, e depois na CPI no dia 15), e o seu antigo secretário de Estado das Infra-estruturas, Hugo Mendes, no dia 14.