Lista de compras: ketchup, ibuprofeno e uma caçadeira

Parolo me confesso: experimentar o quotidiano americano passa também por visitar um supermercado e observar a infindável oferta de marcas e de produtos nas prateleiras. Poderia fazê-lo sem sair de casa, pela Amazon, mas não teria a mesma graça de passear pelas lojas. Terá a Heinz realmente 57 variedades de molhos para além do seu famoso e omnipresente ketchup? Não sei, mas são muitas. Serão mais do que as variedades de condimentos da marca de Paul Newman, que nos aparece do além a sorrir em garrafas de molhos e embalagens de pizza congelada? Também não sei, mas são mesmo muitas (e a fundação da família Newman promete que os lucros financiam projectos sociais para crianças). Precisamos mesmo de dois, três, quatro, cinco corredores só de molhos e temperos? Os americanos acham que sim, mesmo que acabem por levar só o ketchup, a mostarda ou o ranch.