BE entre as críticas ao PS “padrasto do populismo” e os apelos à união da esquerda

O BE arrancou este sábado a convenção nacional em que Catarina Martins vai deixar a liderança do partido, ao fim de quase 12 anos. Antes da comemoração que se prevê para amanhã, altura em que Mariana Mortágua será eleita coordenadora, o primeiro dia foi de emoção perante a despedida da líder cessante que, ao longo do dia, recebeu sucessivos agradecimentos e elogios dos militantes que encheram o Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa. Mas foi nas críticas à maioria absoluta do PS — contra a qual os bloquistas se querem afirmar e que acusam de degradar o país ou promover a extrema-direita —, bem como nas promessas de um BE "forte" e "capaz de mobilizar" a esquerda, que o debate se centrou.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt