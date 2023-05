PSG conquista 11.º título de campeão francês

Equipa parisiense garantiu o título com um empate em casa do Estrasburgo.

O Paris Saint-Germain sagrou-se esta segunda-feira pela 11.ª vez campeão francês de futebol, ao empatar a um golo em casa do Estrasburgo, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Liga gaulesa.

O argentino Lionel Messi marcou, aos 59 minutos, para o PSG, com Danilo e Vitinha no "onze", mas Kevin Gameiro empatou aos 79.

Com o empate, o PSG passou a somar 85 pontos, mais quatro do que o Lens, quando falta apenas uma jornada para o final da Liga francesa, e conquistou o 11.º título, nono nos últimos 11 anos, isolando-se como clube com mais troféus, ultrapassando o Saint-Étienne.

É o segundo título nacional consecutivo do PSG e o nono em 11 possíveis desde 2012-13. O domínio do clube apenas foi interrompido pelo Mónaco de Leonardo Jardim, em 2016-17, e pelo Lille, em 2020-21, que contava no plantel com os internacionais portugueses José Fonte, Renato Sanches e Tiago Djaló e ainda com o médio luso Xeka.