Um Benfica a resistir à crise e um FC Porto a melhorar

Passaram nove meses e jogaram-se 299 jogos. Muitas coisas já estão decidas na I Liga portuguesa, quem vai (Paços de Ferreira e Santa Clara), quem volta (Moreirense e Farense), quem pode ficar ou chegar (Marítimo e Estrela da Amadora), que fica com as pré-eliminatórias da Champions (Sp. Braga), quem segue para a Liga Europa (Sporting) e que estará na Liga Conferência (V. Guimarães e Arouca). Só não se sabe ainda quem vai ser o campeão de 2022-23. Essa pergunta terá resposta neste sábado com o que acontecerá, à mesma hora (18h) em dois campos, o Estádio da Luz e o Estádio do Dragão. Duas horas depois, saberemos se será o 38.º título de campeão do Benfica, que recebe o Santa Clara, ou o 30.º do FC Porto, que terá a visita do Vitória.

