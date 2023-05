Exposição de fotografia Slides of Nazaré: "É como ter o Monte Evereste perto de nós"

De entre um arquivo composto por milhares de fotografias ao longo de quase uma década, Leonardo Domingos seleccionou vinte imagens e alguns vídeos que reflectem inevitavelmente o fenómeno das ondas gigantes e do surf na sua forma mais radical, mas também a Nazaré "na sua forma mais pura e simples".

A exposição fotográfica Slides of Nazaré pode ser visitada durante sensivelmente um ano no interior do Forte de São Miguel Arcanjo, na Nazaré, também como forma de "requalificar o espaço emblemático", refere Leo Domingos, natural da vila piscatória. "Como fotógrafo, é um prestígio enorme estar exposto num lugar que milhares de pessoas visitam por dia. Mas como nazareno, não há maior orgulho do que estar exposto e inserido com o que há séculos é o nosso maior símbolo e património", afirma o fotógrafo, cujo "maior desafio" foi a selecção de imagens. "Sinto que uma exposição destas é uma forma de retribuir o que a Nazaré me deu".

Entre as 20 fotografias há imagens inevitavelmente relacionadas com "o fenómeno das ondas grandes, testemunhando momentos ímpares e que gravaram para a eternidade proezas de uma actividade tão extrema como é o surf de ondas grandes". "É um privilégio estar tão próximo de um fenómeno tão grande a nível mundial. É como ter o Monte Evereste perto de nós."

Mas nem só de fotografias de surf vive a exposição Slides of Nazaré. "Não me foquei apenas na temporada de ondas grandes, que predomina durante os meses de Inverno. Quero mostrar que a Nazaré é bonita na sua forma mais pura e simples. Ao organizar a exposição, tendo o mediatismo que tem, seria importante não só apresentar a acção, mas também o outro lado da Nazaré. Muito poucos visitantes conhecem a história do Forte ou porque é que existe naquele local."

A exposição Slides of Nazaré está inserida na visita ao Forte, que tem o custo de dois euros por pessoa. O Forte está aberto diariamente das 10h às 20h30, com a última entrada às 20h.