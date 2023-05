Episódios racistas no futebol português com menos de um ano de vida

Não se pense que relatos de insultos ou comportamentos racistas só sucedem lá fora. Em Portugal o fenómeno também existe e, só considerando a presente temporada, é possível encontrar alguns tristes exemplos.

20 Agosto 2022

Estava-se apenas na terceira jornada do campeonato da II Liga quando, no final do jogo entre Farense e Académico de Viseu, disputado no Algarve e que terminou empatado a dois golos, o avançado brasileiro André Clóvis se queixou de ter sido alvo de insultos racistas por parte dos adeptos algarvios presentes no Estádio São Luís. Os actos dirigidos a Clóvis, que marcou um dos golos da sua equipa nesse dia, ocorreram, segundo o relato do próprio, quando foi substituído, aos 83 minutos, e levaram a incidentes já após o apito final do árbitro.

7 Janeiro 2023

O ano de 2023 começou o ano com um caso a envolver Emmanuel Boateng, jogador do Rio Ave. O futebolista ganês queixou-se ao árbitro do jogo entre vilacondenses e Vitória de Guimarães de insultos racistas. O caso deu-se ao minuto 65, quando o jogador ganês, de 26 anos, pediu falta num lance disputado com dois atletas vitorianos, em que perdeu a bola e ficou por momentos no chão, junto à bandeirola de canto, no limite entre a bancada nascente inferior e a bancada norte inferior do Estádio D. Afonso Henriques. Ao regressar à área vila-condense, onde a equipa da casa se preparava para bater um pontapé de canto, Boateng abordou o árbitro André Narciso para lhe relatar os alegados insultos que ouviu, facto que levou o árbitro a manter o jogo interrompido e a pedir ao Vitória de Guimarães para emitir um aviso sobre o sucedido, através das instalações sonoras do estádio, o que acabou por ocorrer.

26 Março 2023

Nem só nos campeonatos profissionais os casos de racismo têm ocorrido em Portugal. No final do mês de Março, num jogo entre o Lixa e Vila FC, relativo à fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da AF Porto, um penálti deu ao Lixa o 1-0. No entanto, após o castigo máximo, os jogadores do Vila FC abandonaram o campo, alegando insultos racistas proferidos contra o defesa Kamelan Mamadou, canadiano de 20 anos. Uma versão dos factos que Paulo Sousa, presidente do Lixa, repudiou, frisando que nem a equipa de arbitragem, nem o delegado da AF Porto, nem as forças de segurança percepcionaram qualquer atitude racista.

4 Maio 2023

Terá sido um dos casos mais mediáticos relacionados com racismo desde a situação vivida por Marega, em Guimarães. Num jogo entre o FC Porto e o Famalicão, Pepe, internacional português e capitão dos portistas, queixou-se de que Colombatto, futebolista argentino dos famalicenses, o terá chamado de “mono” – macaco em castelhano. Nas imagens de transmissão televisiva vê-se Pepe a queixar-se ao árbitro Manuel Mota de um insulto racista por parte do futebolista do Famalicão. "Ele chamou-me macaco", disse Pepe, dirigindo-se alegadamente a Colombatto. Contudo, no relatório do árbitro, Manuel Mota diz que não ouviu essa palavra, enquanto Colombatto nega ter proferido qualquer insulto racista. Certo é que no dia a seguir ao encontro, Pepe apresentou queixa na PSP.