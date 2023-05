Na China já é possível andar de metro usando apenas a palma da mão

O metro de Pequim e a aplicação WeChat Pay já foram além dos cartões, dos QR Codes e até dos sistemas de reconhecimento facial. Agora, para apanhar o metro na linha do Aeroporto Internacional de Pequim Daxing basta utilizar a palma da mão.

Segundo avança o jornal chinês Global Times foram instalados nos pórticos junto aos cais de metro mecanismos de reconhecimento palmar. Ao aproximarem a mão do sensor, os utilizadores fazem upload da sua impressão palmar e conectam-na ao número de telefone e à sua identificação através da aplicação WeChat (uma espécie de WhatsApp que permite armazenar dados de documentos oficiais, fazer compras, chamar um táxi, pedir comida, entre outros).

Para reconhecer o utilizador, é analisada uma imagem da impressão palmar e dos vasos sanguíneos da mão. Depois de identificada a pessoa, as imagens recolhidas são eliminadas, de acordo com as políticas de protecção de dados do país.

A inovação tecnológica foi criada com o objectivo de permitir que alguém consiga viajar mesmo que fique sem bateria no telemóvel ou se esqueça da carteira e dos documentos em casa. O preço da viagem só é cobrado quando o utilizador terminar o seu percurso.

Segundo o jornal China Daily, o serviço ainda está em fase de testes. Para já, foi apenas disponibilizado a um número limitado de passageiros. Nos metros de Xangai e Pequim, já era possível, desde 2019, utilizar o meio de transporte com recurso a um sistema de reconhecimento facial.