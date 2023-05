Universidades: três grãos de areia na engrenagem do poder

Em 2022, um semanário português de grande tiragem fez notícia de um caso de assédio numa universidade portuguesa. Já em 2023, há poucas semanas, o mesmo semanário chamou o mesmo caso à capa, como se de uma novidade se tratasse. Esta repetição indicia que estamos disponíveis para não tolerar situações de assédio no ensino superior, mas também indica a nossa dificuldade em nos empenharmos de forma continuada na resolução do problema. Para vencer esta dificuldade, é preciso irmos além da exploração dos casos mediáticos do momento, mas também da simples verificação da natureza sistémica ou estrutural do problema.

