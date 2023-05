Novo aeroporto: as contradições da comissão técnica independente

Todas as contradições da CTI sugerem um único propósito: excluir a alternativa Alverca+Portela, para evitar que fosse devidamente comparada com outras.

No dia 27 de abril, a comissão técnica independente (CTI) que estuda a localização do novo aeroporto da região de Lisboa apresentou os resultados da 1.ª fase do seu trabalho. Das 17 hipóteses consideradas (cinco da Resolução do Conselho de Ministros que criou a CTI, mais 12 propostas pelo público e pela comissão) foram eliminadas oito, algumas apuradas através do processo “Areoparticipa” e outras já antigas ou desenvolvidas recentemente.